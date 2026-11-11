Моттлі на COP31 закликала посилити дії для обмеження потепління до 1,5 °C — Anadolu Agency

Прем’єр-міністерка Барбадосу Міа Амор Моттлі 11 листопада 2026 року на кліматичній конференції ООН COP31 в Анталії, Туреччина, закликала уряди посилити дії, щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 °C. За її словами, світ не зробив достатньо, щоб зберегти цю межу досяжною, а наслідки подальших зволікань відчують майбутні покоління, повідомляє Anadolu Agency.

Наслідки зволікань

Моттлі наголосила, що важлива кожна частка градуса, оскільки затримки із рішеннями загрожують кораловим рифам, виробництву продовольства, громадам і засобам до існування. Вона зазначила, що перевищення межі потепління не має ставати новою ціллю, а є «боргом» перед майбутніми поколіннями.

Прем’єр-міністерка навела приклад повеней у Непалі в серпні, які, за її словами, забрали понад 1 400 життів. Вона також згадала кліматичні лиха на Ямайці, у Каліфорнії та Європі.

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Говорячи про гуманітарну ситуацію в секторі Гази, Моттлі заявила, що поєднання повеней і гуманітарних криз створює для дітей «справжнє пекло на землі». Вона також сказала, що клімат «не веде переговорів із геополітикою».

Фінансування і метан

Очільниця уряду Барбадосу закликала збільшити кліматичне фінансування, полегшити борговий тягар вразливих країн і активніше інвестувати в чисту енергетику. Вона також закликала учасників COP31 узяти вимірювані зобов’язання щодо скорочення викидів метану.

За словами Моттлі, скорочення викидів метану майже наполовину до 2030 року може запобігти майже 0,3 °C потепління у 2040-х роках і щороку рятувати 250 тисяч життів. Вона закликала сформувати глобальний рух із 1,5 мільярда голосів на підтримку кліматичної цілі та вимагати підзвітності від урядів і фінансових установ до COP32 наступного року.

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