МОЗ Гази: 21 468 пацієнтів потребують лікування за кордоном — Al Jazeera

У секторі Гази Міністерство охорони здоров’я заявило, що 21 468 пацієнтів і поранених потребують виїзду на лікування за кордон, зокрема 6 430 осіб визначені як пріоритетні випадки. Відомство знову закликало відкрити пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, повідомляє Al Jazeera.

У відомстві заявили, що через неодноразове закриття кордонів і затримки процедур евакуації стан пацієнтів погіршується. За його даними, десятки людей померли, очікуючи дозволу на виїзд, а стан тисяч інших суттєво погіршився. Від лютого на лікування за межі сектору Гази евакуювали 3 056 пацієнтів і поранених: 2 614 — через Рафах, ще 442 — через пункт пропуску Керем-Шалом.

Удари в центральній та північній частинах Гази

За даними кореспондента Al Jazeera Ашрафа Абу Амри, ізраїльський безпілотник випустив дві ракети по цивільному автомобілю в таборі біженців Магазі в центральній частині сектору Гази. Щонайменше двоє палестинців загинули, ще кілька людей дістали поранення. Поранених доправили до лікарні мучеників Аль-Акси, один із них перебуває у критичному стані.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше внаслідок удару в Джабалії на півночі сектору Гази був поранений палестинець, якого доправили до лікарні Аль-Шифа в місті Газа. Також повідомлялося про посилення атак на схід від Джабалії, у таборі Халава, де, за словами кореспондента, ізраїльські військові вели вогонь по наметах переміщених сімей.

Загиблі біля Рафаха

Уранці в лікарні Насер у Хан-Юнісі поховали чотирьох палестинців, які, за даними Al Jazeera, загинули внаслідок удару безпілотника в районі Аль-Мавасі поблизу Рафаха. Повідомляється, що загиблі були цивільними працівниками Міністерства економіки, які контролювали вантажівки з допомогою, що в’їжджали через Керем-Шалом. Ще понад 30 людей були поранені.

Міністерство охорони здоров’я сектору Гази повідомило, що за попередні 24 години загинули шестеро палестинців, ще 38 дістали поранення. Окремо екстрені служби заявили про 11 поранених, серед яких жінки та діти, після артилерійського обстрілу будинку на схід від міста Газа.

Читай нас у