У Сінгапурі недавні кіберінциденти, що торкнулися шести організацій у сфері охорони здоров’я, не порушили надання медичної допомоги. Даних про те, що безпека пацієнтів або надання їм допомоги постраждали, наразі немає, заявило Міністерство охорони здоров’я країни.

Даних про доступ до медичних записів немає

Як повідомляє Channel NewsAsia, у міністерстві також зазначили, що їм не відомо про несанкціонований доступ до медичних записів пацієнтів під час цих інцидентів.

Відомство оцінює повні наслідки порушень разом з організаціями, яких вони торкнулися. Серед них — Agency for Integrated Care, Alliance Medinet, Doctor Anywhere Group, Fullerton Health Group, Minmed Group і Dementia Singapore.

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Посилений моніторинг систем

Зазначені організації співпрацюють із консультантами з кібербезпеки та профільними державними органами, зокрема Агентством кібербезпеки Сінгапуру і Комісією із захисту персональних даних.

Міністерство закликало Synapxe та державні медичні установи зберігати пильність і посилити моніторинг можливих кіберзагроз в ІТ-системах державної охорони здоров’я. Приватним надавачам медичних послуг порадили переглянути й зміцнити заходи кіберзахисту для безпеки своїх систем та медичної інформації. У відомстві наголосили, що розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту, може полегшити виявлення вразливостей, а кібератаки можуть ставати частішими й швидшими.

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