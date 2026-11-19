Рада міністрів Мозамбіку схвалила оновлений план розробки проєкту Rovuma LNG, у якому бере участь ExxonMobil. Рішення знімає один із регуляторних бар’єрів перед остаточним інвестиційним рішенням, яке компанія очікує ухвалити до кінця року, повідомляє OilPrice.

Потужність заводу збільшать

Оновлений план передбачає збільшення потужності наземного заводу зі скраплення природного газу до 18,6 млн тонн на рік. У 2019 році для проєкту погодили потужність на рівні 15,2 млн тонн на рік.

За оцінкою Standard Bank, вартість Rovuma LNG може сягнути майже $30 млрд. У такому разі це буде найбільший наземний проєкт у Мозамбіку. Уряд країни заявив, що переглянута концепція має зменшити витрати на розробку завдяки використанню електричних модулів переробки природного газу.

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Газ для внутрішнього ринку

Національний інститут нафти Мозамбіку очікує, що оновлення проєкту скоротить викиди приблизно на 40%. За оцінкою інституту, держава може отримати близько $121 млрд надходжень за 25 років виробництва. План також передбачає спрямування 25% виробленого газу на внутрішній ринок Мозамбіку.

У жовтні ExxonMobil домовилася збільшити свою частку в Rovuma LNG до 50% у межах обміну активами з Eni. Італійська компанія зосередиться на плавучих проєктах зі скраплення газу в районі 4 басейну Ровума, зокрема Coral Sul і Coral Norte. За даними Bloomberg, виробництво на Rovuma LNG може початися на початку 2030-х років.

Поруч також реалізують Mozambique LNG під керівництвом TotalEnergies, розрахований на 13,1 млн тонн скрапленого газу на рік. Роботи над обома наземними проєктами раніше затримувалися через напади повстанців у провінції Кабу-Делгаду, які змусили евакуювати працівників.

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