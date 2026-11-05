Можливий зв’язок 19-річного німця з розвідкою держави-агресора Росії — Der Spiegel

Органи безпеки перевіряють можливий зв’язок 19-річного німця, якого підозрюють у причетності до насильницьких дій, із розвідкою держави-агресора Росії. Про це повідомляє Der Spiegel у подкасті Firewall.

Чати Com-сцени

За даними видання, західні органи безпеки вже тривалий час стежать за чатами так званої Com-сцени. У таких групах поширюють відео палаючих будинків і автомобілів, а також кадри з неясними графіті.

Учасники цих спільнот схвалюють насильство та руйнування: що жорстокішим є вчинок, то більше визнання він може принести. Der Spiegel зазначає, що серед виконавців таких дій нерідко є дуже молоді люди, зокрема підлітки.

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Версія про вербування

Органи безпеки розглядають версію, що російські спецслужби могли використовувати онлайн-спільноти для вербування молоді з метою поширення хаосу на Заході. Видання згадує підпали, ножові напади та пачку рублевих банкнот як обставини, що можуть свідчити про таку версію.

В одному з епізодів подкасту йдеться про молодого німця, якого пов’язують із такими діями. За інформацією Der Spiegel, він має зв’язки, що ведуть до Росії. Його адвокатка Сандра Юнг не стала коментувати конкретні обвинувачення проти 19-річного, оскільки розслідування ще не завершене.

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