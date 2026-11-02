MQM-P оголосила мітинг у Карачі за нові адміністративні одиниці — Dawn

У Карачі, Пакистан, партія «Рух муттахіда каумі — Пакистан» (MQM-P) розпочала кампанію за створення нових адміністративних одиниць. Голова партії та федеральний міністр освіти Халід Макбул Сіддікі оголосив, що 29 листопада на Шара-е-Файсал відбудеться мітинг у межах цієї кампанії.

Як повідомляє Dawn, про це Сіддікі заявив на зібранні партійних працівників у парку KMC в районі PIB Colony. У заході взяли участь численні активісти MQM-P, зокрема жінки.

Заклик до референдумів

Сіддікі закликав провести передбачені Конституцією референдуми, щоб з’ясувати волю населення щодо створення нових адміністративних одиниць у Сінді та трьох інших провінціях країни. На його думку, чинна провінційна структура не забезпечує інклюзивного врядування та справедливого розподілу ресурсів.

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Очільник MQM-P заявив, що партія прагне домогтися, аби політична влада й національні ресурси були доступні жителям районів і пересічним громадянам, а не залишалися зосередженими в руках впливових родин. Він також сказав, що демократична система не може бути представницькою, якщо працівники та звичайні громадяни не мають голосу в парламенті.

Позиція партійних лідерів

Старший лідер MQM-P Фарук Саттар заявив, що нинішня система з чотирма провінціями, на його думку, підтримує домінування обмеженої кількості політичних родин. Він виступив за ширшу участь громадян в управлінні на місцевому рівні та назвав адміністративну реорганізацію необхідною для реагування на міські проблеми й суспільне невдоволення.

Саттар також розкритикував Пакистанську народну партію, заявивши про неналежне управління Сіндом упродовж останніх 18 років. За його словами, запропоновані адміністративні одиниці не зашкодять культурній ідентичності Сінду, а MQM-P і надалі підтримуватиме синдські традиції, зокрема синдську шапку та аджрак.

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