mRNA-терапія збільшила обсяг крові за скорочення серця мишей на 10% — News-Medical

У Великій Британії дослідники Кембриджського університету розробили експериментальну mRNA-терапію, покликану тимчасово стимулювати клітини серцевого м’яза до поділу та відновлення пошкодженої тканини. У дослідах на мишах після інфаркту лікування посилило скорочення серця та приблизно на 10% збільшило обсяг крові, який воно перекачувало за одне скорочення, порівняно з тваринами, що отримали імітаційне лікування, повідомляє News-Medical.

Як діє терапія

Після інфаркту препарат вводили безпосередньо в серця мишей, а результати оцінювали за допомогою ехокардіографії. Терапія використовує модифіковану матричну РНК для тимчасової активації у клітинах двох білків — Myc і цикліна T1. За задумом науковців, це має сприяти відновленню тканини серця.

Дослідники зазначили, що дія лікування є локальною та нетривалою. Вони не очікують, що підхід спричинятиме постійні зміни в клітинах серця, що має знизити ризик надмірного росту тканин. У мишей не зафіксували побічних ефектів. Повторні обстеження через 28 днів і 12 тижнів показали, що поліпшення функції серця зберігалося.

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Перспективи для лікування серцевої недостатності

Після інфаркту доросле людське серце може втратити до мільярда клітин серцевого м’яза. На відміну від багатьох інших органів, серце дорослої людини не здатне відновлювати втрачені клітини, що може призводити до утворення рубців, серцевої недостатності та смерті.

Співстарша авторка дослідження, доцентка кафедри фармакології та Інституту Гердона Кембриджського університету Кетрін Вілсон наголосила, що результат не є повним лікуванням серцевої недостатності. За даними джерела, навіть невеликі поліпшення функції серця пов’язують зі зниженням смертності пацієнтів і кращою здатністю виконувати повсякденні справи.

Команда отримала фінансування від British Heart Foundation для продовження роботи. Перш ніж перейти до випробувань на людях, метод мають перевірити на більших тваринних моделях, щоб встановити його безпеку й ефективність. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Cardiovascular Research.

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