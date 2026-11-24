У Вашингтоні, США, на щорічній зустрічі Товариства нейронаук дослідники представили результати спостереження за змінами мозку під час вагітності. У групі жінок, які народжували вперше, до моменту пологів загальний об’єм мозку зменшувався приблизно на 3,5%. Про це повідомляє Nature.

Спостереження до та після пологів

Команда когнітивної нейробіологині Університету Вірджинії Ханни Ґротцінґер стежила за шістьма жінками, які очікували на першу дитину, двома матерями, що народжували вдруге, а також п’ятьма учасницями, які не були вагітними. Від періоду до зачаття до року після пологів кожна учасниця пройшла до 30 МРТ-обстежень і здавала зразки крові.

Дані підтвердили тенденції, які раніше виявили у детальному дослідженні однієї жінки. Об’єм сірої речовини зменшувався майже в усіх ділянках кори головного мозку, особливо в зонах, пов’язаних із соціальним пізнанням. Водночас бліда куля — структура, що бере участь у регуляції рухів і мотивації, — під час вагітності збільшувалася.

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Відмінності між першою та повторною вагітністю

Під час першої вагітності об’єм спинномозкової рідини зростав на 11%. У жінок, які народжували вдруге, науковці також зафіксували зміни, але вони охопили приблизно половину ділянок кори, а істотного збільшення об’єму спинномозкової рідини не було. Ґротцінґер застерегла, що для підтвердження цих відмінностей потрібні масштабніші дослідження через невеликий розмір вибірки.

Також між першим і другим триместрами у більшості учасниць посилювався кровотік у мозку: він досягав піку приблизно на 21-му тижні вагітності та знижувався ближче до пологів. В однієї учасниці, у якої розвинулася прееклампсія, кровотік був нижчим протягом вагітності, а зменшення сірої речовини — меншим, ніж у решти учасниць.

Нейробіологиня Лііса Ґалеа з Центру залежностей і психічного здоров’я в Торонто наголосила, що настільки значні зміни є частиною типової вагітності та не мають лякати. Дослідники вивчають такі процеси, щоб краще зрозуміти, чому в частини людей виникає депресія під час вагітності або після пологів.

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