MSCI збільшила вагу Тайваню в трьох ключових індексах — Taipei Times

Провайдер міжнародних фондових індексів MSCI підвищив вагу Тайваню у трьох великих індексах за результатами регулярного перегляду. У найвідстежуванішому іноземними інституційними інвесторами індексі MSCI Emerging Markets частка Тайваню зросла з 28,86% до 29,01%, повідомляє Taipei Times.

Також MSCI збільшив вагу Тайваню в індексі MSCI All-Country World Index — з 3,25% до 3,28%. В індексі MSCI All-Country Asia ex-Japan частка тайванського ринку підвищилася з 32,72% до 32,83%.

Третє підвищення поспіль

Це вже третій квартал поспіль, коли MSCI одночасно збільшує вагу Тайваню в усіх трьох індексах. Аналітики пов’язали перегляд із сильними показниками технологічно орієнтованого фондового ринку Тайваню на тлі світового буму штучного інтелекту.

У MSCI Emerging Markets найбільше підвищення ваги отримала Індія — на 0,17 відсоткового пункту. Найбільше скорочення зафіксували для Китаю — на 0,13 відсоткового пункту.

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Зміни у складі індексів

До MSCI Global Standard Indexes додали трьох тайванських виробників: Kinsus Interconnect Technology, Nan Ya Printed Circuit Board і Taiwan Union Technology. Водночас ці компанії виключили з MSCI Global Small Cap Indexes. Їхнє включення до стандартних індексів MSCI планували ще під час серпневого перегляду, однак перенесли через торговельні обмеження Тайванської фондової біржі після стрімкого зростання котирувань.

Зі стандартних індексів також виключили Chailease Holding, E Ink Holdings, Lotes та Wan Hai Lines. Chailease, E Ink і Lotes натомість увійшли до індексів компаній малої капіталізації. MSCI додав до цих індексів ще 15 тайванських акцій, серед яких AIC, ASRock Industrial Computer і Browave, а дев’ять акцій виключив.

Найбільше зростання ваги в MSCI Taiwan Index отримала Taiwan Union Technology — з нульового рівня до 0,37%. Найпомітніше скорочення припало на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co: її частка зменшилася на 0,25 відсоткового пункту, до 54,29%. Оновлені індекси почнуть діяти після закриття ринку 30 листопада.

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