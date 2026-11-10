MSF заявила про скасування Ізраїлем дозволу на роботу в Газі — Anadolu Agency

Президент міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» (MSF) Джавід Абдельмонеїм заявив, що Ізраїль скасував дозвіл організації на роботу в Секторі Гази та перешкоджає ввезенню медичних товарів. Про це він сказав у коментарі Anadolu Agency.

Заяви про обмеження медичної допомоги

За словами Абдельмонеїма, ізраїльська влада не дозволяє ввозити до Гази, зокрема, інвалідні візки, милиці та ультразвукові апарати, оскільки вважає, що їх можуть використати у військових цілях. Він заявив, що дії Ізраїлю суттєво пошкодили систему охорони здоров’я Гази через атаки на медиків та обмеження доступу до медичних товарів.

Президент MSF стверджує, що медичних працівників у Газі вбивали, затримували й катували. За його словами, Ізраїль понад рік утримує хірурга MSF без висунення обвинувачень.

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Скорочення гуманітарної присутності

Абдельмонеїм повідомив, що скасування дозволів на роботу для понад 30 неурядових організацій призвело до відсутності міжнародного персоналу та скорочення медичних послуг, особливо на окупованому Західному березі Йордану.

Він також попередив про погіршення умов життя в Газі через нестачу чистої води та поширення стічних вод. За його оцінкою, триваючі ізраїльські атаки й жертви, зокрема серед дітей, не свідчать про дієве припинення вогню. За даними Anadolu, попри угоду про припинення вогню, що діє з 10 жовтня 2025 року, потреби Гази в житлі та відбудові залишаються значними через обмеження на ввезення будівельних матеріалів і товарів для облаштування тимчасового житла.

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