МСОП визнав 96% мілководних рифових систем критично загроженими — Deutsche Welle

Під час саміту ООН з біорізноманіття COP17 у Єревані, Вірменія, Міжнародний союз охорони природи (МСОП) заявив, що до 2075 року майже всім мілководним кораловим рифам світу загрожує надзвичайно високий ризик колапсу. У першому системному дослідженні 127 тропічних і субтропічних рифових систем 96% із них віднесли до категорії критичної загрози — найвищої у класифікації організації, повідомляє Deutsche Welle.

МСОП назвав тепловий стрес, спричинений зміною клімату, найбільш сталою загрозою, яка призводить до занепаду коралових рифів у світі.

Потепління та інші загрози

Мілководні рифи розташовані на глибині до приблизно 40 метрів і вирізняються високим біорізноманіттям. Загалом вони займають близько 188 тисяч квадратних кілометрів. Під критичною загрозою, зокрема, перебувають Великий Бар’єрний риф в Австралії, Кораловий трикутник у західній частині Тихого океану та Південно-Східній Азії, Мезоамериканська рифова система й рифи Червоного моря.

Корали чутливі до зміни температури води. Коли вона стає надто теплою, вони виганяють із тканин мікроскопічні водорості, які забезпечують значну частину їхнього живлення. Це спричиняє знебарвлення коралів і зрештою може призвести до їхньої загибелі.

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Серед інших чинників деградації рифів МСОП назвав надмірний вилов риби, передусім риб-папуг і груперів, розвиток прибережних територій, забруднення, туризм і дедалі сильніші шторми. Після зникнення твердих коралів їхні структури нерідко замінюють водорості, уламки та губки, а такі екосистеми підтримують менше видів. Від цього потерпають, зокрема, рифові риби, молюски, морські черепахи та акули.

Вікно для захисту рифів

Оцінка враховує кліматичний сценарій Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, за яким до 2100 року глобальна температура може зрости приблизно на 2,7 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

Водночас МСОП зазначив, що більшість рифів ще не втрачено. Якби оцінювання не враховувало прогнозів кліматичних змін і ґрунтувалося лише на змінах за останні 50 років, до категорії критичної загрози віднесли б 24% рифових систем. Генеральна директорка МСОП Гретель Агілар заявила, що рифи ще можуть відновитися за умови амбітного скорочення викидів, посилення охорони та відновлення екосистем, а також тривалих інвестицій у стійкі прибережні екосистеми й громади, які від них залежать.

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