У Малайзії експрем’єр і президент партії Bersatu Мухіддін Яссін заявив, що домовленість про підтримку уряду прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма під час ключових голосувань у парламенті не стосується майбутніх виборів у штаті Мелака. За його словами, це окреме питання, не пов’язане з угодою, повідомляє Channel NewsAsia.

Угода про підтримку уряду

Шестеро депутатів від Bersatu, зокрема Мухіддін Яссін, підписали угоду про довіру та підтримку уряду — Confidence and Supply Agreement. Вона передбачає підтримку уряду Анвара Ібрагіма в ключових парламентських голосуваннях до завершення нинішнього терміну роботи парламенту.

До угоди також долучилися депутат від Муара Сієд Саддік Сієд Абдул Рахман із Malaysian United Democratic Alliance та шестеро незалежних депутатів, які раніше заявляли про підтримку уряду. Такий формат передбачає підтримку уряду, зокрема під час голосувань щодо бюджету та вотумів довіри, без формального входження депутатів до владної коаліції.

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Умови угоди та вибори

Учасники домовленості закликали запровадити обмеження у два терміни для прем’єр-міністра та розділити функції генерального прокурора і державного обвинувача до завершення мандата нинішньої адміністрації. Вони також вимагали однакового фінансування розвитку виборчих округів для опозиційних депутатів і депутатів, які підтримують уряд.

Мухіддін заявив, що Bersatu залишатиметься в опозиції та виконуватиме роль стримування і противаги. За його словами, угода має діяти до розпуску парламенту, але її можуть припинити, якщо одна зі сторін не виконає своїх зобов’язань.

Bersatu планує висунути кандидатів у восьми з 28 виборчих округів штату Мелака. У чотирьох округах партія змагатиметься безпосередньо з Pakatan Harapan. Голосування на виборах у Мелаці заплановане на 14 листопада, а дострокове голосування — на 10 листопада.

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