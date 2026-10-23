Мунір заявив про продовження контртерористичної кампанії — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, начальник Сил оборони та начальник штабу армії фельдмаршал Асім Мунір заявив, що збройні сили продовжуватимуть контртерористичну кампанію проти угруповань, які пакистанські військові пов’язують з Індією. Про це Dawn повідомило з посиланням на Міжвідомчу службу зв’язків із громадськістю збройних сил Пакистану ISPR.

Візит до штабу корпусу

Мунір відвідав штаб корпусу в Пешаварі, де його поінформували про безпекову ситуацію, поточні контртерористичні операції, заходи з управління кордоном і оперативну готовність підрозділів, розгорнутих у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Після прибуття до штабу фельдмаршала зустрів командувач Пешаварського корпусу. Під час візиту Мунір відзначив моральний дух і професіоналізм збройних сил.

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Вказівки військовим

За даними ISPR, він доручив військовим зберігати пильність і підтримувати найвищі стандарти оперативної готовності для ефективної протидії загрозам. Мунір також заявив, що збройні сили продовжать кампанію в повному обсязі та завдаватимуть ударів по цих угрупованнях незалежно від місця їхнього перебування.

Він віддав шану загиблим співробітникам сил безпеки та заявив, що за підтримки населення Пакистан завдасть терористам і їхній ідеології повної поразки.

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