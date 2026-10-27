Муніципалітет Аматоле заявив про відновлення водопостачання в КваМакомі — Daily Maverick

Районний муніципалітет Аматоле в ПАР заявив про відновлення водопостачання у місті КваМакома, раніше відомому як Форт-Бофорт. Водночас нормування подачі води збережеться, оскільки попит у місті перевищує потужність чинної водоочисної станції.

Як повідомляє Daily Maverick, для ремонту та заміни фільтрів на станції призначили спеціалізованого підрядника, який уже розпочав роботи. До усунення проблем із фільтрами воду продовжать доставляти автоцистернами.

Реконструкція станції

Міністерка водних ресурсів і санітарії Пеммі Маджодіна в червні 2025 року повідомила парламенту, що на повну реконструкцію водоочисної станції Форт-Бофорта до червня 2027 року виділили 150 млн рандів. Після модернізації її потужність має зрости до 15 млн літрів води на добу.

Як короткостроковий захід департамент водних ресурсів і санітарії передбачив 22 млн рандів у бюджеті 2025/26 років. Завершити ці роботи планували до червня 2026 року. Водночас у вересні мешканці розповідали журналістам, що вода в кранах іноді була відсутня тижнями, а після відновлення подавалася лише пізно ввечері.

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За словами Маджодіни, після запровадження каналізаційної системи з водяним змивом у 2015 році потреба у воді перевищила можливості станції, яка може очищувати 6,5 млн літрів на добу. Додатковою проблемою є витоки, зокрема з бачків домашніх туалетів. Муніципалітет обстежив 1282 домогосподарства та встановив, що ремонту потребують 1059 із них.

Скарги жителів і протести

Мешканці КваМакоми скаржилися на засмічені каналізаційні стоки, витоки нечистот на вулиці та тривалі перебої з водою. 16 жовтня вони перекрили дорогу до Гкеберхи, протестуючи через ситуацію з водопостачанням.

Проблеми торкнулися також навколишніх сіл. В Упшері, розташованому приблизно за 35 км від КваМакоми, жителі заявили, що з трьох резервуарів водою наповнюють лише один — раз на три-чотири місяці. У селі Кверу підрядник залишив незавершеним проєкт водопостачання верхньої частини населеного пункту, розпочатий у 2023 році.

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