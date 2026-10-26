Представники корінного народу мура заявили, що спорудження під’їзної дороги до калійного проєкту Potássio Autazes в муніципалітеті Аутазес, штат Амазонас у Бразилії, спричинило пересихання щонайменше двох священних джерел. За словами жителів, це загрожує нерестовій ділянці риби, а також доступу громади до води та їжі, повідомляє Mongabay.

Очільник села Лаго-ду-Соарес Філіпе Мура назвав ситуацію глибокою втратою для громади. У традиційних віруваннях мура джерела, річки, озера та ліси мають духів-охоронців. Представники громади кажуть, що зникнення джерел порушує їхній духовний зв’язок із територією та загрожує передаванню традицій наступним поколінням.

Заяви про шкоду воді та рибі

Президентка й координаторка Організації жінок корінного народу мура Мілена Мура стверджує, що під час будівництва дороги священні джерела засипали ґрунтом. За її словами, це перекрило потік води до місця, де риба нереститься в сухий сезон. Вона також заявила про загибель багатьох риб, які є основним джерелом харчування для мура.

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Компанія Potássio do Brasil повідомила, що 8 жовтня 2026 року провела технічну перевірку. За її даними, інспекція не виявила ознак пересихання згаданого джерела або доказів того, що внутрішня під’їзна дорога могла змінити його водний потік. Компанія заявила, що продовжить моніторинг і додаткові перевірки.

Ліцензії оскаржують у судах

У квітні 2024 року Інститут охорони довкілля штату Амазонас видав Potássio do Brasil ліцензії на будівництво шахти, переробного підприємства, порту та 13,7-кілометрової під’їзної дороги. Компанія є бразильською дочірньою структурою канадської Brazil Potash Corp. За оцінкою компанії, майбутня підземна шахта може забезпечувати близько 20% потреб Бразилії в калії.

Федеральна прокуратура Бразилії у травні 2024 року оскаржила видані ліцензії, посилаючись на можливе порушення прав мура, недостатні консультації та порушення у процедурі ліцензування. Прокурори повідомили, що судові позови досі розглядаються, а замовлені ними експертні оцінки назвали екологічні дослідження проєкту неповними та такими, що мають недоліки. Федеральне агентство у справах корінних народів Funai також просило призупинити ліцензування.

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