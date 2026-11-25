У Болоньї, Італія, Лоренцо Мусетті переміг представника Південної Кореї Хона Сон Чхана з рахунком 6:0, 7:6 (7:5) у стартовому матчі чвертьфіналу Кубка Девіса. Завдяки цьому успіху триразові чинні володарі трофея італійці повели 1:0 у протистоянні.

Повернення Мусетті

Для 24-річного Мусетті це був перший матч у Кубку Девіса з 2024 року. Минулорічний фінальний турнір він пропустив через фізичні та сімейні причини. Як повідомляє Channel NewsAsia, через травми в сезоні 2026 року тенісист опустився на 27-ме місце світового рейтингу, хоча в січні піднімався до п’ятої позиції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перебіг гри та наступні матчі

Італієць не віддав суперникові жодного гейму в першому сеті. У другій партії він повів 4:2, однак Хон зрівняв рахунок і перевів сет на тайбрейк. Мусетті втримав перевагу та завершив матч за одну годину 32 хвилини.

У другій одиночній зустрічі Флавіо Коболлі має зіграти проти Квона Сун У. Якщо після двох одиночних матчів переможця протистояння не визначать, Маттео Берреттіні та Андреа Вавассорі зустрінуться в парній грі з Чон Хьоном і Квоном. Переможець чвертьфіналу в п’ятницю зіграє у півфіналі проти Чехії, яка раніше обіграла Канаду.

Читай нас у