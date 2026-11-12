Мутація APOE Christchurch запобігла накопиченню білків у мишей — News-Medical

Дослідники Oregon Health & Science University виявили, що рідкісна мутація гена APOE, відома як Christchurch, у моделі на мишах запобігала накопиченню в мозку тау-білка та альфа-синуклеїну, повідомляє News-Medical. Тау-білок пов'язують із хворобою Альцгеймера, а накопичення альфа-синуклеїну є характерною ознакою прогресування хвороби Паркінсона та деменції з тільцями Леві.

Дослід на мишах

Роботу опублікували в журналі Cell Reports. Науковці використали мишей, генетично схильних до накопичення тау-білка й альфа-синуклеїну в мозку. Після додавання мутації Christchurch до гена APOE у цих тварин не спостерігали накопичення обох білків, попри їхню початкову схильність до цього.

Попередні дослідження на тваринних моделях уже вказували, що мутація Christchurch може запобігати накопиченню тау-білка. Нова робота підтвердила цей результат і показала її можливий зв'язок зі зменшенням накопичення альфа-синуклеїну.

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Перспектива генної терапії

Автори зазначають, що результати відкривають можливість подальшого вивчення генної терапії для запобігання когнітивним і руховим порушенням, пов'язаним із хворобою Паркінсона та спорідненими станами. Водночас дослідження проводили на мишачій моделі, а не за участі людей.

Увагу до мутації Christchurch привернув описаний у 2019 році випадок жінки з Колумбії, яка була носійкою рідкісної мутації, вперше виявленої в Новій Зеландії. Попередні дослідження припускали, що вона може відтерміновувати симптоми деменції у людей, генетично схильних до хвороби Альцгеймера. Лабораторія авторів шукає фінансування для продовження доклінічних досліджень; за оцінкою науковців, перевірка ідеї генної терапії за участі людей потребуватиме кількох років.

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