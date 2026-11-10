Мутації Альцгеймера порушили зв’язок нервів і м’язів у лабораторній моделі — ScienceDaily

Дослідники Університету Центральної Флориди виявили, що генетичні мутації, пов’язані зі спадковою формою хвороби Альцгеймера, можуть безпосередньо порушувати передавання сигналів від рухових нейронів до м’язів. Експериментальна система не містила мозку чи спинного мозку, що дало змогу окремо оцінити вплив мутацій на периферичну нервову систему, повідомляє ScienceDaily.

Модель нервово-м’язового синапсу

Науковці досліджували рідкісну сімейну форму хвороби Альцгеймера, яка зазвичай проявляється у віці від 40 до 65 років. Для роботи вони використали технологію «людина-на-чипі» — мініатюрну лабораторну платформу з людських клітин, розроблену та вироблену компанією Hesperos.

Команда створила модель нервово-м’язового синапсу — місця, де руховий нейрон передає сигнал м’язовій клітині. Здорові м’язові клітини поєднали з руховими нейронами, отриманими зі стовбурових клітин, що мали мутації, асоційовані зі спадковою хворобою Альцгеймера.

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Дослідники перевіряли, наскільки стабільно нервові сигнали викликали скорочення м’язів і як довго м’язи могли скорочуватися до появи втоми. Результати показали, що ці мутації можуть заважати нормальній взаємодії нервів і м’язів.

Потрібні дослідження за участю людей

Хворобу Альцгеймера переважно пов’язують із погіршенням пам’яті та когнітивних функцій. Водночас у деяких пацієнтів до виражених когнітивних симптомів спостерігали зміни ходи, рівноваги або координації. Дослідження припускає, що принаймні частина таких порушень може бути пов’язана не лише зі змінами у мозку, а й із периферичними нервами.

Автори наголошують, що лабораторний експеримент не доводить, ніби такі зміни в людей обов’язково виникають раніше за проблеми з пам’яттю. Для цього потрібні подальші дослідження, зокрема щодо поширеніших форм хвороби Альцгеймера. Результати також порушують питання, чи здатні терапії, спрямовані винятково на мозок, впливати на порушення нервово-м’язових зв’язків в інших частинах тіла.

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