Музей образотворчих мистецтв у Бостоні представить виставку Taylor Swift: The Eras Collection, присвячену 12 альбомам і творчим періодам співачки Тейлор Свіфт. Експозиція працюватиме з 10 квітня до 15 серпня і буде доступна лише в цьому музеї.

Як повідомляє Rolling Stone, до виставки увійдуть понад 50 костюмів, ескізів, музичних інструментів та інших пам’ятних предметів, пов’язаних із виступами, кліпами й турами Свіфт.

Костюми з різних творчих періодів

Серед експонатів буде червона сукня Alberta Ferretti, створена для періодів folklore та evermore, оздоблений блискітками боді Zuhair Murad із періоду Midnights 2022 року, а також куртка з бахромою, яку співачка носила під час фінального виконання пісні Karma у межах Eras Tour.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інструменти з концертів і телешоу

Відвідувачі також побачать банджо Deering, на якому Свіфт грала під час туру Speak Now World Tour 2010 року, зелену акустичну гітару Gibson J-180 із Reputation Stadium Tour 2017 року та концертного фільму про цей тур. До експозиції включать і рояль, за яким співачка виконала Lover на церемонії American Music Awards у 2019 році.

Директорка публічних програм музею Крістен Госкінс заявила, що це буде перша в історії Museum of Fine Arts виставка, присвячена музикантці. Квитки вартістю 40 доларів надійдуть у продаж 13 грудня — у день 37-річчя Свіфт.

Читай нас у