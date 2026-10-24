Музей у Гавані розповідає про внесок арабських іммігрантів у Кубу — The National

Будинок арабів (Casa de los Arabes) у Гавані, Куба, знайомить відвідувачів з історією арабської громади острова та її участю в житті країни. У музеї, розташованому в колоніальному особняку, представлені фотографії перших родин іммігрантів, їхні листи й особисті речі, а також традиційна арабська зброя.

В одному із залів відтворено бедуїнський намет із кувейтської пустелі. Частину мечів і рушниць в експозиції іноземні представники подарували Фіделю Кастро, який очолив Кубинську революцію в 1950-х роках.

Міграція з Леванту

Як повідомляє The National, перші арабські іммігранти прибули на Кубу в другій половині XIX століття — переважно з Лівану, Сирії та інших частин Леванту. Регіон тоді переживав економічну депресію, високі податки, загрозу військового призову в Османській імперії, скорочення придатних для обробітку земель і занепад торгівлі шовком.

За словами директорки музею Хакелін Діас Фуентес, для багатьох прибулих кінцевою метою були США, однак Куба стала важливим пунктом в’їзду до західної півкулі. Спершу до країни приїздили молоді чоловіки, які займалися вуличною торгівлею, а згодом засновували стабільний імпортний бізнес. Пізніше вони привозили родини й наречених із батьківщини, а члени громади також почали одружуватися з місцевими жителями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сліди в культурі острова

Представники арабської громади воювали за незалежність Куби від Іспанії у 1895 році. У 1970-х роках нащадки перших іммігрантів створили Арабський союз Куби, щоб зберігати й популяризувати арабську культуру та її внесок у життя країни.

Діас Фуентес також зазначила, що вплив арабського світу на Кубі почався ще через Іспанію, яка понад 700 років перебувала під мусульманським правлінням. За її словами, іспанська архітектура та низка слів арабського походження потрапили на острів разом з іспанською культурою. Директорка музею пов’язала іспанський вислів ojalá, що означає «сподіваюся», з арабським inshallah.

У 2015 році навпроти музею звели мечеть, профінансовану Саудівською Аравією. Раніше в Будинку арабів містилася єдина на острові мечеть, якою користувалися лише іноземні дипломати та члени їхніх родин. У статті також зазначається, що арабський вплив помітний у дизайні традиційної кубинської чоловічої сорочки гуаябери, яку переробив і популяризував ліванський торговець текстилем.

Читай нас у