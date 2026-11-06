Музей імені отця Станіслава Сташіца у Грубешові на сході Польщі отримав анонімно передану колекцію майже 2000-річних артефактів, пов’язаних із вандалами. До збірки увійшли меч, наконечники списа та дротика, деталі щита, шпори й інші предмети з поховання. Про це повідомляє Notes from Poland.

Меч і спорядження воїна

Найпомітнішим предметом є меч, що зберігся трьома фрагментами. У музеї зазначили, що вандали навмисно ламали або згинали зброю та інші речі з поховань під час поховальних обрядів. Також у колекції є два зламані наконечники списів, умбон щита зі шпичаком, ручка щита, фрагмент ножа, пряжка для пояса та дві шпори.

Серед знахідок також виявили частини кістяного гребеня і бронзову фібулу — застібку для плаща. Предмети перебувають у поганому стані та потребують термінової консервації, особливо залізні елементи озброєння, які століттями пролежали в ґрунті. Речі також зазнали дії високої температури, оскільки померлого спалили разом з особистим майном. За характером предметів музей припускає, що похований мав високий соціальний статус.

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Місце поховання планують перевірити

Працівники музею не знають, хто саме знайшов поховання і де воно розташоване. За отриманою установою інформацією, поховання кілька років тому виявили на сільськогосподарському полі в гміні Вербковиці. Артефакти передали музею через посередника; важливу роль в організації передачі відіграв місцевий пошуковець із металошукачем.

Музей планує наступного літа встановити точне місце знахідки за допомогою археологічних розкопок. Там вважають, що в цій місцевості можуть бути й інші подібні поховання, пошкоджені сільськогосподарськими роботами.

Вандали були давнім германським народом, який, за припущеннями дослідників, прибув на територію сучасної Польщі приблизно у III або II столітті до нашої ери. Їх зазвичай пов’язують із пшеворською культурою, що існувала на частині території сучасної Польщі в залізну добу та римський період.

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