Музикант Філ Коллінз не виключив повернення на сцену — Variety

Музикант Філ Коллінз під час церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу в Лос-Анджелесі, США, заявив, що почувається значно краще, ніж раніше, та не виключив можливості знову виступати. Це була одна з його рідкісних публічних появ.

Як повідомляє Variety, на початку промови Коллінз сказав, що його стан значно поліпшився. Музикант також згадав чутки про те, чи буде він знову співати або поїде на гастролі, та наголосив, що його ще рано списувати з рахунків.

Можливі концерти

Після церемонії Коллінз розповів журналістам, що має домашню студію звукозапису та друзів-музикантів, які раніше грали в його гурті. За його словами, це дає йому змогу продовжувати займатися музикою.

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Він зазначив, що раніше не був упевнений, чи зможе знову вирушити на гастролі. Однак після розмови з дітьми музикант припустив, що проведення кількох концертів не виходить за межі можливого. Конкретних дат або планів він не назвав.

Робота над музикою

Коллінз сказав, що хотів би працювати у своїй студії разом із друзями-музикантами, писати музику та згодом представити її слухачам. Він назвав це роботою, яка ще триває.

Раніше музикант публічно говорив про проблеми зі здоров’ям. У серпні він повідомив The Times, що у 2024 році ледь не помер через ускладнення, пов’язані зі зловживанням алкоголем. На початку 2026 року Коллінз розповів BBC Two, що переніс п’ять операцій на коліні.

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