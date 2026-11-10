Музиканти Маккартні та Старр виступлять разом у Лас-Вегасі — Rolling Stone

Пол Маккартні та Рінго Старр 29 січня 2027 року виступлять разом на музичному фестивалі VetsAid у Лас-Вегасі, США. Як повідомляє Rolling Stone, двоє учасників The Beatles приєднаються до гітариста Eagles Джо Волша для спеціального виступу на арені MGM Grand Garden Arena.

Рідкісний спільний виступ

Востаннє Маккартні та Старр виступали на одній сцені в грудні 2024 року в Лондоні під час фінального концерту Got Back Маккартні. Тоді Старр зіграв на барабанах у композиціях Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band і Helter Skelter.

Джо Волш заявив, що хоче віддячити Лас-Вегасу, де працював протягом останніх двох років, а також підтримати ветеранську спільноту міста та родини ветеранів. Він також анонсував можливу появу інших спеціальних гостей.

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Програма та квитки

До нині оголошеного лайнапу VetsAid 2027 також увійшли The Killers, The War on Drugs, St. Vincent і Lucius. Продаж квитків через AXS стартує 13 листопада о 10:00 за тихоокеанським часом. Їхня вартість без податків і зборів становитиме 200 доларів, а ветеранам запропонують спеціальні квитки та ціни.

Усі чисті надходження від фестивалю спрямують на благодійні організації, що допомагають ветеранам. Розподіл коштів координуватиме Combined Arms Institute.

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