Персоналізована музична терапія до коронарографії та під час неї була пов’язана з нижчими систолічним артеріальним тиском і частотою серцевих скорочень. Такі результати рандомізованого клінічного випробування, опублікованого в журналі Heart, наводить News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні MUS.E I взяли участь 100 пацієнтів, яких із листопада 2024 року до березня 2025 року випадково розподілили на три групи. Перша група з 34 осіб слухала обрану музику протягом 30 хвилин до інвазивної коронарографії. Друга, до якої увійшли 32 пацієнти, слухала музику 30 хвилин до процедури та впродовж її проведення. Контрольна група з 34 осіб отримувала стандартну допомогу без музичної терапії.

Коронарографія дає змогу візуалізувати кровотік у коронарних артеріях. Під час процедури через кровоносні судини до коронарних артерій проводять катетер, вводять контрастну речовину та виконують рентгенівську візуалізацію. Її також могли проводити разом із черезшкірним коронарним втручанням.

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Показники під час і після процедури

Під час коронарографії середня частота серцевих скорочень у двох групах, що слухали музику, становила 71–72 удари за хвилину, тоді як у контрольній групі — 80 ударів. Систолічний тиск у групі, яка слухала музику до та під час процедури, був приблизно 125 мм рт. ст., порівняно з близько 136 мм рт. ст. у контрольній групі. Насичення крові киснем залишалося стабільним у всіх трьох групах.

Після процедури систолічний тиск у групі з прослуховуванням музики до та під час коронарографії був приблизно на 13 мм рт. ст. нижчим, ніж у двох інших групах, навіть після коригування на початкові показники. Частота серцевих скорочень також залишалася нижчою в обох музичних групах: 67 і 65,44 удару за хвилину проти 75,53 у контрольній. Найнижчий рівень болю зафіксували у групі, що слухала музику до та під час процедури, а рівні високочутливого тропоніну I були нижчими в обох групах музичної терапії.

Дослідники зазначили, що розмір вибірки був невеликим, а учасники знали, чи отримуватимуть музичне втручання. Крім того, початковий систолічний тиск був нижчим у групі, яка слухала музику до та під час коронарографії.

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