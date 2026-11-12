МВФ: Італія має компенсувати енергетичні заходи іншими рішеннями — ANSA English

Міжнародний валютний фонд заявив, що в Італії будь-які нові заходи для протидії високим цінам на енергію мають бути компенсовані іншими бюджетними рішеннями. Позицію фонду озвучили на тлі звернення Італії та Греції до Європейського Союзу щодо більшої бюджетної гнучкості для фінансування таких заходів, повідомляє ANSA English.

Оцінка дефіциту та боргу

Європейський директор МВФ Матеуш Щурек заявив про це, відповідаючи на запитання під час брифінгу для невеликої групи журналістів. За його словами, протягом останніх двох років Італія досягла значного прогресу в розв’язанні проблеми надмірного державного боргу.

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Він також сказав, що цього року країна змогла знизити дефіцит до 3% ВВП.

Умова для нових заходів

За словами Щурека, з огляду на ситуацію з боргом будь-які заходи, зокрема спрямовані на протидію зростанню енергетичних витрат, мають бути компенсовані за рахунок інших бюджетних рішень.

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