Міжнародний валютний фонд заявив, що Україна може отримати близько 1,6 млрд доларів додаткової фінансової допомоги після прогресу в переговорах щодо другого і третього переглядів чотирирічної програми розширеного фінансування. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Переговори триватимуть онлайн

Місія МВФ на чолі з керівником місії в Україні Гевіном Греєм провела з українською владою продуктивні переговори щодо економічних показників країни, бюджетної політики та структурних реформ. Консультації продовжать у віртуальному форматі, щоб найближчим часом досягти угоди на рівні персоналу Фонду.

За словами Грея, за умови отримання гарантій фінансування результати перегляду подадуть на затвердження Виконавчій раді МВФ. Це дасть Україні змогу отримати приблизно 1,6 млрд доларів, або 1,207 млрд спеціальних прав запозичення.

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Прогноз для економіки погіршили

МВФ зазначив, що попри поліпшення виконання програми економічні перспективи України залишаються винятково невизначеними через війну, розв’язану Російською Федерацією — державою-агресором. Фонд очікує, що війна триватиме до 2027 року, а атаки дедалі більше спрямовуватимуться на енергетичні об’єкти, економічні активи та цивільну інфраструктуру.

МВФ погіршив прогноз: тепер Фонд очікує скорочення валового внутрішнього продукту України на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році. Грей також вказав на ризики, пов’язані з безпековими загрозами, внутрішніми й зовнішніми шоками пропозиції та зростанням обмежень у фінансуванні.

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