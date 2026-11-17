Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки Південної Кореї у 2026 році до 3,9%. Перегляд пов’язали зі світовим бумом штучного інтелекту, який стимулює експорт напівпровідників, повідомляє Korea Herald.

Нові оцінки МВФ

Новий прогноз на 0,6 відсоткового пункту вищий за оцінку МВФ, оприлюднену у жовтневому огляді World Economic Outlook. Фонд також поліпшив очікування на 2027 рік — з 2,8% до 3,3% — після консультацій із владою Південної Кореї, що розпочалися 3 листопада.

Це чергове суттєве підвищення оцінки: у квітні МВФ прогнозував для країни зростання на 1,9% у 2026 році, у липні — на 2,6%, а в жовтні — на 3,3%. Останній прогноз перевищує оцінки Організації економічного співробітництва та розвитку, Банку Кореї й уряду країни.

Зростання зосереджене в технологіях

У МВФ очікують, що стрімке зростання експорту технологічної продукції, відновлення інвестицій і стійке споживання прискорять економічне зростання після 1,1% у 2025 році. Доходи у технологічному секторі мають підтримати споживання у 2027 році, а інвестиції у впровадження ШІ можуть збільшити потенціал економіки у середньостроковій перспективі.

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Водночас керівниця місії МВФ у Кореї Корін Делеша зазначила, що вигоди від підйому поки здебільшого зосереджені у технологічному секторі й лише поступово поширюватимуться на решту економіки.

Інфляція та рекомендації

Фонд прогнозує інфляцію на рівні 2,7% у 2026 році та 2,3% у 2027-му. Це вище за ціль Банку Кореї у 2%. МВФ вважає доцільним подальше посилення монетарної політики, щоб інфляційний тиск не закріпився, а також радить проводити жорсткішу фіскальну політику за одночасної адресної підтримки вразливих домогосподарств і підприємств.

Серед довгострокових рекомендацій — розширювати застосування ШІ, скорочувати розриви в оплаті праці, підвищувати продуктивність за межами столичного регіону Сеула, диверсифікувати експортні ринки та продовжувати перехід до відновлюваної енергетики.

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