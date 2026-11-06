МВФ прогнозує зростання економіки Казахстану на 4,9% у 2027 році — Euronews

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економіка Казахстану зросте на 4,9% у 2027 році після очікуваного зростання на 4,4% у 2026-му. Як повідомляє Euronews, прогноз міститься в жовтневому випуску World Economic Outlook.

Очікуване зростання у 2026 році буде нижчим за показник 2025 року, коли економіка Казахстану збільшилася на 6,5%. Водночас МВФ очікує, що у 2026 році Казахстан матиме найвищі темпи економічного зростання серед країн-експортерів нафти у групі Близького Сходу та Центральної Азії.

Вплив ситуації на нафтовому ринку

МВФ зазначив, що на нафтові ринки впливають геополітична напруженість і конфлікт між США та Іраном. Закриття Ормузької протоки в березні порушило транспортування приблизно 20% світових постачань нафти, або близько 20 млн барелів на добу.

Для компенсації нестачі постачань виробники нафти поза Перською затокою, зокрема Казахстан, Бразилія, США та Венесуела, збільшили видобуток. Базовий сценарій МВФ передбачає відкриття протоки в березні 2027 року та ширше повернення до довоєнних умов у жовтні того ж року.

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Прогнози для регіону та світової економіки

МВФ очікує, що ціни на сировину, грошові перекази та реформи підтримуватимуть економіки Кавказу й Центральної Азії. Для Узбекистану прогнозують зростання на 7,8% у 2026 році та 6,5% у 2027-му, для Киргизстану — на 9% і 7% відповідно, для Таджикистану — на 7,3% і 6,8%.

Фонд також звернув увагу на попит на напівпровідники та інше технологічне обладнання, що може створювати можливості для експортерів сировини, зокрема Казахстану. Водночас МВФ застеріг, що довгострокова стійкість інвестиційного буму навколо штучного інтелекту залишається невизначеною.

Світова економіка, за прогнозом МВФ, зросте на 3,1% у 2026 році після 3,5% у 2025-му, а у 2027 році темпи можуть прискоритися до 3,4%.

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