Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки Об’єднаних Арабських Еміратів на 0,2% у 2026 році. Як повідомляє The National, оцінку пов’язують із послабленням перебоїв через війну з Іраном, а також із відновленням видобутку нафти та інших секторів.

Перегляд прогнозу

У жовтні МВФ очікував скорочення економіки ОАЕ на 3,9% на тлі геополітичної напруженості в регіоні. Нова оцінка передбачає зростання на 0,2% у 2026 році. Фонд також очікує, що у 2027 році економіка країни зросте на 7,3%.

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Відновлення секторів

Представник МВФ Саїд Бахаче після завершення візиту співробітників фонду до ОАЕ заявив, що економіка країни продемонструвала стійкість до регіональних потрясінь завдяки швидкій реакції влади. За його словами, вплив конфлікту пом’якшили значні державні та зовнішні резерви, добре капіталізована банківська система, а також цільові бюджетні й фінансові заходи.

МВФ також зазначив, що видобуток нафти відновився, а торгівля, авіація і туризм демонструють поступове відновлення. ОАЕ є другою за розміром економікою арабського світу.

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