МВФ розпочав у Бейруті місію щодо реструктуризації банків — Asharq Al-Awsat

Міжнародний валютний фонд розпочав у Бейруті місію для обговорення з ліванською владою стратегії реструктуризації банківського сектору. Речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що консультації є частиною тісної взаємодії з владою країни щодо комплексної програми реформ для відновлення фінансової стабільності та підтримки економічного відновлення.

Переговори щодо програми реформ

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Козак не стала говорити, чи може найближчим часом бути досягнута попередня домовленість. За її словами, представники Фонду повідомлять про оновлення після завершення місії.

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Ліванські медіа цього тижня цитували міністра фінансів Лівану Яссіна Джабера, який заявив, що місія МВФ триватиме до п’ятниці. Він також висловив сподівання на досягнення попередньої угоди цього тижня.

Заява керівниці МВФ

Минулого місяця директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявляла про інтенсивні переговори щодо підтримки Лівану та про значний поступ у підготовці кредитної програми. Тоді вона зазначила, що сторонам ще необхідно виконати певну спільну роботу, але висловила впевненість в успішному результаті.

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