МВФ заявив про потребу доопрацювати банківську реформу Лівану — The National

Міжнародний валютний фонд заявив, що Лівану потрібно провести додаткову роботу для погодження стратегії ефективної та довготривалої реструктуризації банківського сектору. Закон про врегулювання банків залишається одним із ключових питань у переговорах Бейрута з фондом щодо нової програми економічних реформ, повідомляє The National.

Переговори щодо банківської реформи

Місія МВФ, яка працювала в Лівані 11–13 листопада, повідомила про прогрес у консультаціях щодо стратегії реструктуризації банківського сектору. Водночас очільник місії МВФ у Лівані Ернесто Рамірес Ріго зазначив, що сторонам ще потрібно погодити модель ефективної та стійкої реструктуризації, яка забезпечить надійну й життєздатну банківську систему.

Фонд назвав необхідним застосування Закону про врегулювання банків і Закону про фінансову стабілізацію та відшкодування депозитів після їх ухвалення. На думку МВФ, ці документи потрібні для відновлення фінансової стабільності та максимального повернення коштів вкладникам.

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Повернення депозитів

У МВФ також наголосили на потребі подальших переговорів щодо максимізації повернення депозитів. Такі домовленості мають узгоджуватися з ліквідністю центрального банку та банківського сектору, стійкістю державного боргу й відновленням платоспроможності центробанку.

Фонд підкреслив, що закон про фінансову стабілізацію та відшкодування депозитів має зберігати черговість вимог під час розподілу збитків, щоб якнайкраще захистити вкладників.

Парламент Лівану в серпні ухвалив закон про врегулювання банків, однак президент Жозеф Аун оскаржив його в Конституційній раді через поправку, що стосується незалежності та повноважень центрального банку. У 2022 році Ліван досяг попередньої домовленості на рівні персоналу з МВФ після економічного колапсу. Країна оголосила перший в історії дефолт за боргом у березні 2020 року, а фінансові втрати оцінювали приблизно у 70 млрд доларів, хоча тепер ця сума, як очікується, є вищою.

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