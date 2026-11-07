МВФ закликав адаптувати податкові системи до поширення ШІ — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд, що базується у Вашингтоні, заявив, що країнам слід адаптувати податкові системи до поширення штучного інтелекту, який може скоротити трудові доходи та звузити базу оподаткування. Водночас фонд не пропонував запроваджувати окремий податок на ШІ, повідомляє The Rio Times.

Ризики для податкових надходжень

Керуюча директорка МВФ Крісталіна Георгієва у блозі від 15 жовтня 2026 року зазначила, що штучний інтелект здатен прискорити економічне зростання, але водночас зменшити доходи від праці, посилити нерівність і послабити податкову базу. Вона закликала уряди налаштовувати податкові системи так, аби вони не створювали надмірних стимулів для автоматизації, але й не перешкоджали їй.

За оцінкою фонду, ШІ може додавати близько 0,5 відсоткового пункту до глобального зростання щороку протягом наступного десятиліття. Впливу технології потенційно зазнають приблизно 40% робочих місць у світі та близько 60% робочих місць у розвинених економіках.

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МВФ не підтримує робот-податки

У записці економістів МВФ «Глобальні економічні та фінансові наслідки штучного інтелекту» за 2026 рік рекомендують уникати загальних «робот-податків» — зборів із компаній, які замінюють працівників машинами. Натомість автори радять посилювати оподаткування доходів фізичних осіб від капіталу, зокрема прибутків, відсотків і дивідендів.

Водночас у фонді застерегли, що перенесення податкового навантаження з праці на капітал через підвищення корпоративних податків лише частково може компенсувати втрати надходжень від оподаткування доходів. Найгострішою проблема може бути для країн, які переважно користуються сервісами ШІ, а не виробляють їх.

Ситуація в Латинській Америці

За даними блогу МВФ від березня 2025 року, у Латинській Америці менш ніж половина робочих місць може зазнати значного впливу ШІ. Фонд пов'язує це з високою часткою неформальної зайнятості, яка перевищує половину всіх робочих місць регіону. У Болівії, Перу та Гондурасі неформальна зайнятість, за наведеними оцінками, становить понад дві третини загальної кількості робочих місць.

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