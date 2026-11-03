МВС Ємену заявило про 21 іноземного фахівця серед хуситів — Asharq Al-Awsat

Міністерство внутрішніх справ Ємену заявило про присутність 21 іноземного фахівця, які працюють разом із хуситами. За твердженням відомства, серед них є 14 представників Корпусу вартових ісламської революції Ірану та семеро представників ліванського угруповання «Хезболла», повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заявлені напрями роботи

Єменське МВС стверджує, що ці люди займаються фінансуванням, озброєнням, підготовкою, безпосереднім контролем та оперативним плануванням для зміцнення військових спроможностей хуситів. Їм також приписують роботу у сферах управління операціями, командування і контролю, балістичних ракет, безпілотників, систем спостереження, зв’язку та радіоелектронної боротьби.

У заяві міністерства йдеться, що фахівці нібито контролюють логістичні маршрути та мережі контрабанди військових компонентів. Окремо там згадані координація морських операцій, вибір цілей серед торговельних суден, розроблення замінованих човнів і автономних підводних апаратів, а також навчання мінуванню та тактиці міських боїв.

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Названі місця роботи

За даними відомства, іноземні фахівці працюють у Ходейді, Сані, Сааді, Хаджі, Амрані та Аль-Хосі. Їх, як стверджує МВС, очолює військовий представник Корпусу вартових ісламської революції, який виконує функції загального керівника операцій, стратегічного радника та керівника спільного оперативного центру.

Міністерство заявило, що така діяльність становить загрозу для безпеки регіону, судноплавства в Баб-ель-Мандебській протоці та Червоному морі, а також торговельних маршрутів і постачання енергоносіїв. Відомство закликало міжнародну спільноту визнати хуситів терористичною організацією, ліквідувати їхні мережі фінансування й постачання зброї та забезпечити дотримання ембарго на озброєння, передбаченого резолюціями Ради Безпеки ООН №2216 та №2624.

Міністр внутрішніх справ Ібрагім Хайдан заявив, що війну, яку хусити ведуть нібито на підтримку Палестини, спрямовує Іран, а її наслідки відчувають жителі Ємену.

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