МВС Польщі підготувало проєкт змін правил доступу до зброї — Polsat News

Міністерство внутрішніх справ Польщі завершило підготовку проєкту законодавчих змін щодо доступу до чорнопорохової та колекціонерської зброї. Відомство разом із поліцією і спецслужбами також планує проаналізувати всі правила доступу до вогнепальної зброї, повідомляє Polsat News.

Облік чорнопорохової зброї

Польське МВС хоче запровадити обов’язковий облік чорнопорохової зброї. Роботу над цією пропозицією завершили ще до нападу в Кракові.

Нині для володіння вогнепальною зброєю роздільного заряджання, виготовленою до 1885 року, а також її репліками, не потрібні ані дозвіл, ані реєстрація. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський заявив, що до обговорення можливих подальших змін мають насамперед долучитися експерти.

Перегляд правил, зокрема, охоплюватиме порядок видачі дозволів і питання оновлення психологічних обстежень для людей, які вже мають такі дозволи.

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Розслідування стрілянини

7 листопада 24-річний чоловік відкрив вогонь на Ринковій площі у Кракові. За даними Національної прокуратури Польщі, загинули шість людей, ще 15, зокрема двоє поліцейських, дістали поранення. Нападник, якого поранили під час поліцейського втручання, помер у лікарні в понеділок.

Прокуратура кваліфікувала напад як злочин терористичного характеру. Це саме розслідування стосується також убивства батьків і сестри 24-річного чоловіка в Островці-Свентокшиському. За попередніми висновками слідства, до обох злочинів причетний той самий чоловік.

Слідчі встановлюють мотив нападу та перевіряють, чи міг хтось підбурювати нападника або допомагати йому. У його кімнаті знайшли прапор Гадсдена — жовте полотнище зі змією та написом «Don’t Tread on Me». Кервінський заявив, що цей символ є підказкою, яку не варто ігнорувати, водночас представник Національної прокуратури зазначив, що його використовують у різних контекстах.

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