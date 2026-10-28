МВС Тайваню посилить захист виборів від втручання Китаю — Taipei Times

Міністерство внутрішніх справ Тайваню через Національне поліцейське агентство посилить заходи для запобігання втручанню Китаю, організованих угруповань і місцевих поплічників у вибори. Про це міністерка внутрішніх справ Лю Ши-фан заявила на пленарному засіданні Законодавчого юаню в Тайбеї, повідомляє Taipei Times.

Посилена охорона кандидатів

За словами Лю, під час виборчої кампанії влада запроваджуватиме посилені заходи безпеки для кандидатів, які зазнають різкого зростання атак у медіа або інтернеті. Вона також повідомила, що міністерство реалізує спеціальні заходи проти транснаціонального тиску відповідно до директив Офісу президента та уряду.

Депутатка від Демократичної прогресивної партії Мішель Лін заявила, що транснаціональний тиск з боку Китаю безпосередньо впливає на Тайвань. За її словами, для кандидата партії на виборах мера Тайбея Пума Шеня встановили куленепробивне скло через посилення безпекових ризиків.

Прем’єр-міністр Чо Джун-тай заявив, що наведені депутаткою приклади вказують на операції, якими керують зовнішні сили за сприяння місцевих поплічників. Щодо справи Шеня він сказав, що люди з Гонконгу, які, за його словами, ймовірно замовили та профінансували операцію, втекли.

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Операції проти організованої злочинності

Від початку року Національне поліцейське агентство провело три загальнонаціональні операції проти організованої злочинності, зазначила Лю. Разом з іншими заходами боротьби зі злочинністю вони дали змогу відкрити 483 справи, у яких фігурують 2886 підозрюваних. Правоохоронці також вилучили понад 700 млн нових тайванських доларів незаконних доходів.

Лю додала, що деякі причетні до цих справ мають зв’язки з окремими політичними партіями. Вона заявила, що поліція по всій країні має посилити роботу, аби не допустити впливу місцевих банд і поплічників на вибори.

Зміни до законодавства

Міністерка закликала Законодавчий юань прискорити внесення змін до Закону про національну безпеку, Закону про протидію інфільтрації та пов’язаних законів. На її думку, сильніші правові механізми дозволять владі діяти проти людей, які відкрито або приховано загрожують громадській та національній безпеці.

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