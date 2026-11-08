МЗС Філіппін закликало посадовців узгоджувати заяви про Китай — Channel NewsAsia

Міністерство закордонних справ Філіппін публічно закликало посадовців, державні установи та силові структури дотримуватися узгодженої позиції у висловлюваннях щодо Китаю. Відомство наголосило на потребі єдиного голосу напередодні великого регіонального саміту АСЕАН, який Маніла прийматиме наступного тижня, повідомляє Channel NewsAsia.

Єдина дипломатична позиція

У заяві філіппінське зовнішньополітичне відомство не назвало конкретних висловлювань, однак застерегло, що публічні заяви, які суперечать дипломатичному підходу уряду, ускладнюють роботу дипломатів. Вони, за оцінкою МЗС, можуть послабити міжнародну репутацію країни, створити враження внутрішніх розбіжностей і погіршити переговорні позиції Філіппін.

Заява була спрямована, зокрема, до структур національної безпеки та силових відомств. Протягом кількох місяців вони вели гострі публічні суперечки з посольством Китаю в соціальних мережах. Міністерство зазначило, що військові та інші силові служби відіграють важливу роль у документуванні інцидентів, однак міжнародні відносини країни перебувають під керівництвом цивільної влади.

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Суперечки в Південнокитайському морі

Філіппіни та Китай роками протистоять одне одному в морі через спірні райони стратегічно важливої акваторії. Пекін претендує майже на всю територію Південнокитайського моря, хоча міжнародний суд у 2016 році широко відхилив китайські претензії. МЗС Філіппін нагадало, що це рішення стало результатом юридичних процедур відповідно до міжнародного права, а не публічної комунікації чи дописів у соцмережах.

Минулого місяця кілька філіппінських сенаторів закликали оголосити посла Китаю персоною нон грата після його слів, що Китай міг би «легко перемогти» у будь-якому протистоянні з Філіппінами. Пекін згодом звинуватив Манілу у створенні перешкод для участі Китаю в зустрічі міністрів оборони АСЕАН і направив туди лише військового аташе посольства.

Минулого тижня глава китайської дипломатії Ван Ї в розмові з міністеркою закордонних справ Філіппін Терезою Ласаро закликав Манілу стримати політиків, які, за його словами, «очорнювали» Пекін і перетинали його «червоні лінії». Ласаро назвала розмову відвертою та конструктивною і заявила, що обидві сторони наголосили на необхідності продовжувати дипломатичний діалог та врегульовувати розбіжності на основі взаємної поваги.

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