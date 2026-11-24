У Москві Міністерство закордонних справ Росії, держави-агресора, викликало тимчасового повіреного у справах Естонії Марека Юхтегі та заявило йому про рішучий протест. Приводом стали звинувачення Таллінна щодо спроби підпалу оборонного підприємства, а також рішення Естонії закрити сухопутні пункти пропуску на кордоні з Росією.

Реакція Москви

Російське відомство назвало звинувачення Естонії повністю бездоказовими. Також у МЗС РФ заявили, що закриття кордону завдасть нового удару по економіці Естонії та матиме негативні наслідки для Таллінна і його союзників у ЄС та НАТО. Про це повідомляє Meduza.

Крім того, МЗС Росії знову звинуватило Естонію в нібито мовчазному дозволі українським дронам використовувати її повітряний простір для атак на Росію. У відомстві стверджують, що неодноразово документували такі польоти, та попередили естонського дипломата, що такі дії нібито наближаються до провокування відкритої війни. Країни Балтії заперечують ці твердження Москви.

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Закриття переходів

Уряд Естонії вирішив закрити всі сухопутні прикордонні переходи з Росією щонайменше на шість місяців, починаючи з 1 грудня. Рішення ухвалили після спроби підпалу оборонного підприємства Threod Systems. Естонська влада вважає, що диверсію організувала російська розвідка.

Президентка Естонії Юлле Мадізе та мер Нарви не погодилися з рішенням уряду про закриття кордону.

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