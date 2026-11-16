МЗС Тайваню окреслило нові заходи кіберзахисту після витоків даних — Taipei Times

Міністерство закордонних справ Тайваню окреслило додаткові заходи з кіберзахисту після серії витоків даних. Вони передбачають п’ятирівневу систему аудиту, обов’язкове навчання персоналу та моніторинг даркнету, повідомляє Taipei Times.

Торік міністерство перевіряло повідомлення про продаж його електронних службових документів у даркнеті. Раніше цього місяця хакери також зламали частину сайтів Бюро консульських справ. Інцидент потенційно міг зачепити понад 72 тисячі фотографій для паспортів, більш як 26 тисяч відсканованих листів-дозволів і дані з понад 700 заявок на картки ділових поїздок АТЕС.

Аудити та моніторинг

У звіті для Законодавчого юаню міністерство повідомило про обов’язкове навчання з кібербезпеки для дипломатичних працівників за кордоном і нових співробітників. Також воно передбачило регулярні перевірки в межах п’ятирівневої системи аудиту та застосування інструментів External Attack Surface Management для управління зовнішньою поверхнею атаки й моніторингу даркнету.

Система аудиту включає самоперевірки користувачів, перевірки фахівців з інформаційної безпеки, аудити міжвідомчої групи та кібермоніторинг. Щорічну міжвідомчу аудиторську групу спільно формують МЗС, Міністерство національної оборони та Адміністрація кібербезпеки. Моніторинг за допомогою інструментів МЗС доповнює цілодобове спостереження і захист, які надають профільні постачальники послуг.

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Ізоляція систем і резервування

Міністерство заявило, що застосовує фізичну ізоляцію комп’ютерів. Комп’ютери без мережевого з’єднання не можуть підключатися до інтернету, а пристроям із доступом до мережі заборонено зберігати секретні документи та з’єднуватися з ізольованими системами.

Для зв’язку між Тайванем і його закордонними представництвами передбачено виділені MPLS-з’єднання, центр операцій безпеки та механізм резервного копіювання поза основним майданчиком. Комп’ютери, через які представництва надсилають і отримують несекретні електронні документи, мають використовуватися лише для цього: перегляд сайтів, а також надсилання й отримання електронної пошти на них заборонені.

Відомство також проводить щорічну інвентаризацію комп’ютерного обладнання, програмного й апаратного забезпечення, портативних носіїв даних, даних і сервісів. Списане обладнання має пройти фізичне знищення або магнітне стирання даних, щоб запобігти витоку секретної інформації.

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