МЗС Тайваню пояснило зростання бюджету на гостей тиском Китаю — Taipei Times

Міністерство закордонних справ Тайваню збільшило бюджет на прийом іноземних гостей цього року більш ніж на 150 млн нових тайванських доларів, або $4,57 млн. У відомстві пояснили це дипломатичним тиском Китаю, поглибленням відносин зі США та Канадою, а також зростанням витрат на прийом делегацій, повідомляє Taipei Times.

Запропоновані видатки викликали запитання у законодавців, які вимагали оцінити їхню ефективність. Згодом парламент заморозив 15 млн нових тайванських доларів із запланованого фінансування.

Аргументи міністерства

У звіті для парламенту МЗС заявило, що прийом політиків, парламентарів, політичних працівників, експертів аналітичних центрів, представників бізнесу та медіа має сприяти зміцненню двосторонніх зв’язків і міжнародної підтримки Тайваню. Відомство прагне ознайомити запрошених гостей із демократією, економікою, технологіями та суспільством Тайваню, а також розвивати взаємну довіру й канали співпраці.

Міністерство стверджує, що Китай використовує фінансові стимули та цілеспрямоване проникнення до дипломатичних союзників і партнерів Тайваню, щоб звузити його міжнародний простір. У відповідь Тайвань планує зміцнювати контакти з особами, які ухвалюють рішення, та лідерами громадської думки в різних країнах.

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Також у МЗС зазначили, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилює взаємодію з країнами Латинської Америки. Тайвань, за оцінкою відомства, має відстежувати регіональні зміни та можливості для співпраці, запрошуючи представників дипломатичних союзників і дружніх держав, з якими не має дипломатичних відносин.

Витрати та результати програм

Основною статтею витрат під час запрошення іноземних гостей є авіаквитки, які оформлюють з урахуванням розкладу рейсів і їхньої вартості. У міністерстві заявили, що на витрати також впливають міжнародна ситуація, інфляція, коливання валютних курсів і цін на нафту. Бюджети на 2024 і 2025 роки не покривали потреб відомства, тому цьогорічне фінансування переглянули з урахуванням запланованих візитів, перебігу виконання програми та коливань вартості.

Як приклади результатів МЗС навело візит колишнього президента Парагваю Сантьяго Пеньї у травні, під час якого було підписано меморандуми у сферах юстиції, кібербезпеки та штучного інтелекту. Після візиту делегації панамських законодавців у лютому в Національній асамблеї Панами у вересні створили групу міжпарламентської дружби з Тайванем, до якої приєдналися 45 депутатів.

У межах торішньої Invitation Program Тайвань прийняв 345 гостей у складі 41 делегації з Північної Америки, повністю покривши їхні витрати. Відомство також надавало місцеву підтримку делегаціям, що фінансували поїздки самостійно або були організовані торговельними палатами.

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