N-able відключила N-Central через публікацію уразливостей нульового дня — TechCrunch

Компанія N-able тимчасово відключила свою хмарну версію сервісу віддаленого доступу N-Central після того, як дослідник з кібербезпеки оприлюднив низку уразливостей нульового дня. Як повідомляє TechCrunch, компанія також закликала клієнтів із самостійно розгорнутими версіями N-Central вимкнути власні сервери через ризик використання оприлюднених експлойтів для зламу корпоративних мереж.

Сервіс недоступний на час захисту

У повідомленні про статус N-able заявила, що хмарний N-Central не працюватиме, доки компанія вживатиме необхідних заходів для захисту середовищ і впровадження виправлень. N-Central дає корпоративним клієнтам змогу віддалено отримувати доступ до інших пристроїв і систем у межах однієї мережі та керувати ними.

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Дослідник назвав вразливості Able2Shell

Дослідник із кібербезпеки Бен Бейлс опублікував інформацію про помилки на GitHub та назвав їх Able2Shell. За його описом у дописі в X, поєднання цих уразливостей може дозволити викрадати облікові дані, створювати нові облікові записи адміністраторів і отримувати root-доступ до систем N-able. Бейлс сказав Bleeping Computer, що оприлюднив дані публічно, оскільки компанія, за його твердженням, не усунула недоліки, про які повідомляли щодо іншого продукту. N-able заявила, що не має доказів успішного використання цих уразливостей проти середовищ своїх клієнтів.

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