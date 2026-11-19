Археологи дослідили глиняні фігурки натуфійської культури з Південного Леванту та виявили на одній із них відбитки пальців дитини й дорослого. Знахідка може свідчити, що виготовлення фігурок було способом передавати творчі навички й культурні знання між поколіннями, повідомляє ScienceAlert.

154 фрагменти з трьох районів

Дослідники проаналізували 154 фрагменти фігуративних виробів із глини, датовані періодом від 15 тисяч до 11 650 років тому. Їх знайшли на трьох пам’ятках у районі гори Кармель, верхньої долини Йордану та Нижньої Галілеї.

Для пошуку артефактів науковці перебрали десятки тисяч дрібних грудок обпаленої глини й осаду загальною масою близько 40 кілограмів. Матеріали були розкопані упродовж 1950–2020-х років на терасах та відкритих археологічних пам’ятках.

Серед знахідок 15 фрагментів вдалося впізнати як зображення людей, газелей і птахів, ще 139 залишилися менш визначеними. Одинадцять із 15 упізнаваних фігурок зображують птахів, зокрема качок, інших водоплавних птахів і птахів, схожих на соколів.

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Сліди роботи дітей

Відбитки пальців виявили на двох фігурках, п’яти циліндричних виробах і ще 50 артефактах. Автори роботи назвали цю сукупність найбільшою з відомих для періоду до неоліту. За формою та різноманіттям відбитків вони припускають, що в окремих громадах із глиняними зображеннями взаємодіяли люди різного віку.

На стилізованій фігурці людського тіла з верхньої долини Йордану збереглися відбитки дитини та дорослого. Дослідники зазначають, що діти не лише торкалися готових предметів: сліди на глині вказують на їхню участь у формуванні та розфарбовуванні виробів.

Глину шукали поза поселеннями

У глині також знайшли випадкові домішки прісноводних мушель, кісткових уламків, крем’яних відщепів і деревного вугілля. На думку авторів, це означає, що матеріал для фігурок збирали не просто з осаду в межах поселень, а шукали глину з потрібною пластичністю, зернистістю та, можливо, кольором.

Сліди зношення свідчать, що такі предмети, ймовірно, не використовували щодня і не передавали як родинні реліквії. Дослідження опубліковано в журналі PLOS One.

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