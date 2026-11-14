На 18 із 46 черепів Абідоса знайшли ймовірно смертельні травми — ScienceDaily

Судово-медичне дослідження 46 давніх черепів із району царських поховань в Абідосі, Єгипет, виявило у 18 із них травми, яких люди зазнали приблизно в момент смерті. Їхні характеристики вказують на можливість навмисних і потенційно смертельних ударів по голові, повідомляє ScienceDaily.

Поховання біля гробниць правителів

Черепи належали людям, похованим поруч із комплексами перших правителів об'єднаного Єгипту, спорудженими близько 3000 року до нашої ери. Біля головних царських гробниць археологи виявили численні менші поховання, розташовані рядами. У деяких випадках таких могил були сотні.

Під час розкопок у 1920-х роках археолог Фліндерс Пітрі припустив, що поховані могли бути слугами або членами царського оточення, яких убивали після смерті володаря. Він не зміг знайти переконливих свідчень насильницької смерті. У цих похованнях були прості труни, керамічні посудини, мідні знаряддя, наконечники та невеликі фігурки зі слонової кістки. Написи на окремих могильних позначках містили імена та посади чиновників середнього й нижчого рівня, а також ремісників.

Перегляд давньої колекції

Більшість людських решток після розкопок перепоховали, однак частину черепів зберегли та перевезли до Великої Британії. Дослідниця Розелін Кемпбелл із Університету Пердью знайшла 46 черепів у колекції Дакворта Кембриджського університету й проаналізувала їх сучасними методами. Результати роботи опублікували у виданні Frontiers in Environmental Archaeology.

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Переважно виявлені ушкодження були лінійними переломами. Раніше Пітрі вважав такі тріщини наслідком природних процесів, однак сучасний аналіз визначив їх як травми, отримані близько часу смерті. На деяких черепах також зафіксували сліди дії гострого предмета, зокрема рубану травму в ділянці ока.

Причини смертей залишаються невідомими

Дослідники зазначають, що точні обставини смертей встановити неможливо. Такі лінійні переломи більше відповідають ударам широким пласким предметом або тяжким падінням, ніж ударам булавою, які зазвичай залишають вдавлені переломи. Версію випадкових падінь повністю не відкидають, однак сильне падіння могло б травмувати й інші частини скелета, а таких ушкоджень у документації Пітрі не зафіксували.

Інші поховані могли померти природною смертю або бути вбитими способами, що не залишають помітних слідів на кістках, зокрема через асфіксію. Знахідки підтримують давню гіпотезу про можливі людські жертвоприношення під час поховань ранньодинастичних правителів, але не дають змоги визначити причину смерті кожної людини.

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