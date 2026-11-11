На АЕС Чашма-5 встановили купол, запуск запланували на 2030 рік — Dawn

У Пакистані на майданчику АЕС Чашма-5 поблизу міста Міанвалі встановили купол. Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф виступив на церемонії з цієї нагоди та назвав проєкт важливим для забезпечення країни чистою електроенергією й енергетичної безпеки, повідомляє Dawn.

Запуск запланований на 2030 рік

За даними урядового пресрелізу, Чашма-5 матиме генерувальну потужність 1200 МВт. Виробництво електроенергії на станції очікують розпочати у вересні 2030 року.

Установлення погодозахищеного купола означає завершення цивільних будівельних робіт і початок внутрішнього будівництва та монтажу обладнання. Шехбаз Шаріф заявив, що купол встановили раніше від графіка, і подякував пакистанським та китайським інженерам, технікам і робітникам, які працювали над проєктом.

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Роль атомної генерації

Прем’єр-міністр зазначив, що майбутня станція має забезпечувати надійну й доступну електроенергію, яка не залежить від цін на імпортне паливо, сонячного світла чи вітру. Він також сказав, що Пакистан як країна, вразлива до кліматичних змін, має розвивати енергетичні рішення, які поєднують економічні потреби із захистом довкілля.

Голова Комісії з атомної енергії Пакистану Раджа Алі Раза Анвар заявив, що атомні електростанції країни сукупно генерують 3530 МВт електроенергії та дають змогу уникати 15 млн тонн викидів вуглекислого газу щороку. За його словами, атомна генерація забезпечує близько 16,6% виробництва електроенергії в країні за частки 8,6% у встановлених потужностях, а взимку її частка зростає до 26%.

Шехбаз Шаріф також подякував Китаю за допомогу в реалізації Чашми-5, яку він назвав сьомою атомною електростанцією Пакистану, збудованою за китайської участі.

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