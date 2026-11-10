На АЕС Чернаводе зупинили перший енергоблок і відклали запуск другого — Romania Insider

На АЕС «Чернаводе» в Румунії ввечері 9 листопада зупинили енергоблок №1, який виробляв електроенергію. Підготовку до відновлення роботи енергоблока №2 призупинили через раптове зниження рівня Дунаю.

Інцидент у неядерному блоці

Зупинку першого енергоблока спричинив інцидент у звичайному, тобто неядерному, блоці станції. Як повідомляє Romania Insider, подібні інциденти на станції вже траплялися неодноразово.

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За даними видання, втручання для усунення такого інциденту не має бути тривалим. Однак Nuclearelectrica не підтвердила, чи дозволить рівень Дунаю швидко перезапустити енергоблок №1.

Плани щодо другого енергоблока

Румунська ядерна компанія Nuclearelectrica відновила виробництво на першому енергоблоці й готувалася зробити те саме на другому. Падіння рівня річки зупинило ці плани. Водночас, за попередніми прогнозами, швидкий перезапуск першого енергоблока міг бути можливим.

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