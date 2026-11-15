На АЕС Фукусіма-1 вилучили 126 паливних збірок із реактора №2 — The Japan Times

На АЕС «Фукусіма-1» у Японії з басейну витримки реактора №2 уже вилучили 126 із 615 паливних збірок. Операцію з вилучення палива компанія Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) розпочала у червні. За словами залучених до робіт працівників, вона відбувається безпечно завдяки ретельній підготовці, повідомляє The Japan Times.

Дистанційне вилучення палива

Паливні збірки вилучають із басейну за допомогою дистанційно керованого обладнання. У стіні будівлі реактора зробили отвір, через який спеціальна система з трьох кранів переміщує збірки до транспортного контейнера — каска. Потім контейнер вивозять із будівлі реактора.

Працівник компанії, що бере участь у виведенні станції з експлуатації та відповідає за завантаження палива до касків, розповів журналістам, що команда неодноразово тренувалася на макетах збірок. Вони майже не відрізнялися від справжніх за формою та вагою. За даними Tepco, довжину стріл кранів регулюють із точністю до кількох міліметрів, а вилучення однієї збірки займає менш ніж годину.

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Роботи призупинені до весни

Роботи призупинені з 19 жовтня для перевірки обладнання та забезпечення достатнього місця у спільному басейні зберігання станції, куди переміщують вилучене паливо. Tepco планує відновити операцію приблизно навесні наступного року та завершити її до кінця 2028 фінансового року.

Другий енергоблок, на відміну від першого та третього, не зазнав водневого вибуху, тому будівля реактора не отримала значних пошкоджень. Водночас рівень радіації поблизу басейну витримки залишається високим. АЕС у префектурі Фукусіма сильно постраждала внаслідок землетрусу й цунамі в березні 2011 року та нині виводиться з експлуатації.

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