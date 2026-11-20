Після вильоту з китайського Шеньчженя журналістів, які супроводжували президента США Дональда Трампа на борту Air Force One, попросили помістити телефони, використані під час візиту до Китаю, у спеціальні пакети, що блокують сигнали. За поясненням кореспондентки CBS News Дженніфер Джейкобс, яка перебувала на борту, це було пов’язано з ризиками для кібербезпеки та можливим шпигунством через електронні пристрої, повідомляє Jerusalem Post.

Телефони в пакетах Фарадея

Журналістам сказали, що вони зможуть забрати пристрої після приземлення у США. Незвичне розпорядження спочатку спричинило припущення про можливу незаплановану посадку або зміну маршруту літака, однак Джейкобс пов’язала його із заходами інформаційної безпеки.

Пакети Фарадея призначені для блокування бездротових сигналів. Їх застосування мало зменшити ризик встановлення шпигунського програмного забезпечення, стеження або збору даних через пристрої, якими користувалися в Китаї.

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Запасні пристрої працівників Білого дому

За даними Джейкобс, після зльоту член екіпажу Air Force One зібрав запасні телефони, якими під час поїздки користувалися працівники Білого дому. Ці пристрої мали знищити або стерти з них збережені дані.

Водночас вимога не стосувалася пристроїв, які журналісти залишили в захисних пакетах на борту літака ще до прибуття до Китаю. Деякі репортери й фотографи протягом усієї поїздки тримали там особисті та робочі телефони, ноутбуки й смартгодинники. Ті, хто користувався запасними телефонами, могли знову використовувати основні пристрої під час зворотного польоту, тоді як інші не мали доступу до мобільного телефону до посадки.

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