На Алясці демократа обрали губернатором уперше майже за 30 років — The Independent

На виборах губернатора штату Аляска у США переміг демократ Джонатан Крайсс-Томкінс, який раніше був членом законодавчого органу штату. Він випередив трьох кандидатів-республіканців і стане першим демократом на посаді губернатора Аляски майже за 30 років, повідомляє The Independent.

37-річний Крайсс-Томкінс, якого також називають JKT, переміг Бернадетт Вілсон, колишнього мера Анкориджа Дейва Бронсона та Трега Тейлора, який був генеральним прокурором штату за губернаторства Майка Данліві. Президент США Дональд Трамп підтримував Вілсон і критикував інших республіканців за те, що вони не зняли свої кандидатури.

Підтримка поза партійними межами

За тиждень до голосування Крайсс-Томкінса підтримала сенаторка-республіканка США Ліза Мурковскі. Також його кандидатуру схвалили троє колишніх губернаторів Аляски: демократ Тоні Ноулз, незалежний політик Білл Вокер і республіканець Френк Мурковскі.

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У передвиборчій кампанії Крайсс-Томкінс наголошував на готовності співпрацювати з представниками різних політичних сил. Він заявляв, що хоче сформувати урядову команду за участю республіканців, демократів та незалежних політиків. Після оголошення перемоги він сказав, що виборці прагнули змін і влади, здатної працювати понад партійними розбіжностями.

Пріоритети кампанії

Крайсс-Томкінс зосереджував кампанію на вартості життя та повному фінансуванні державних шкіл. Він також виступав за те, щоб усі виробники нафти й газу сплачували корпоративний податок на прибуток, і пропонував запровадити мораторій на нові дата-центри, доки законодавці штату не ухвалять правила їхнього розвитку.

Серед проблем штату політик називав поромну систему, маршрути якої до багатьох громад південного сходу Аляски були суттєво скорочені. За його словами, кампанію підтримали понад 10 тисяч донорів. На відкритих праймеріз у серпні Крайсс-Томкінс посів перше місце, а інший демократ Том Бегіч згодом знявся з перегонів. Його кампанія заявила, що найсильнішим шляхом до перемоги є об'єднання виборців, донорів і ресурсів демократів навколо одного кандидата.

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