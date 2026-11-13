На Алясці, за прогнозом, відхилили скасування рейтингового голосування — The Hill

Виборці штату Аляска у США, за прогнозом Decision Desk HQ (DDHQ), відхилили ініціативу щодо скасування системи рейтингового голосування та відкритих праймеріз. Голосування проти Ballot Measure 2 має зберегти чинні правила первинних і загальних виборів, а також положення про фінансування виборчих кампаній.

Як повідомляє The Hill, Аляска запровадила ці правила після голосування 2020 року та вперше застосувала їх під час виборчого циклу 2022 року. Тоді ж набули чинності нові вимоги щодо фінансування виборчих кампаній.

Як працює система

За рейтингового голосування виборці розставляють кандидатів у порядку власних уподобань. Якщо після першого підрахунку жоден кандидат не набирає понад 50% голосів першого вибору, кандидата з найменшою підтримкою виключають, а голоси його виборців перерозподіляють відповідно до їхнього другого вибору.

Аляска також застосовує відкриті праймеріз за системою «топ-4»: усі кандидати, незалежно від партійної належності, фігурують в одному бюлетені. До загальних виборів проходять чотири претенденти, які здобули найбільшу підтримку. Аляска та Мен єдині штатами США, де рейтингове голосування застосовують у масштабах усього штату.

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Спроби скасувати правила

У 2024 році аналогічну пропозицію про скасування системи відхилили менш ніж на один відсотковий пункт від загальної кількості голосів. Нинішню ініціативу підтримували губернатор Аляски Майк Данліві, член Палати представників Нік Бегіч і президент Дональд Трамп.

Прихильники чинної системи вважають, що вона допомагає уникати розпорошення голосів між кандидатами та появи кандидатів-спойлерів. Її противники, серед яких були республіканські лідери штату, заявляли, що цей механізм є надто складним для виборців.

Під час спеціальних виборів до Палати представників у 2022 році близько п'ятої частини виборців Бегіча не вказали другого вибору, коли він поступився демократці Мері Пелтолі. Згідно з прогнозом DDHQ, голосування проти Ballot Measure 2 залишає чинними відкриті праймеріз і рейтингове голосування на загальних виборах.

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