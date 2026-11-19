У США два палубні винищувачі F-35C Lightning II завершили перші випробування запусків і посадок на борту майбутнього авіаносця USS John F. Kennedy (CVN 79) — другого корабля класу Gerald R. Ford. За даними Lockheed Martin, які наводить AeroTime, протягом 11-денної кампанії літаки виконали 122 катапультні запуски та 122 посадки з аерофінішером у межах 34 польотів.

У випробуваннях брали участь два F-35C з авіабази Патаксент-Рівер у штаті Меріленд. Першу посадку F-35C з аерофінішером на борту Kennedy здійснили 13 жовтня 2026 року, у 251-шу річницю ВМС США. Lockheed Martin не уточнила дати початку та завершення всієї тестової кампанії.

Перевірка систем запуску та посадки

Авіаносці класу Gerald R. Ford оснащені електромагнітною системою запуску літаків EMALS і вдосконаленою системою аерофінішерів AAG. На відміну від кораблів класу Nimitz, де використовують парові катапульти, ці системи розроблені для точнішого контролю запусків і посадок літаків.

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Під час кампанії інженери збирали дані, щоб перевірити програмне забезпечення та монтаж EMALS і AAG, оцінити навантаження на F-35C під час запусків і посадок, а також підтвердити структурні моделі літака. Результати мають використати для підготовки бюлетенів щодо запуску й посадки, які встановлюють умови та експлуатаційні обмеження для конкретного типу літака на авіаносці.

Підготовка корабля до передання ВМС

Морські випробування стали продовженням наземних тестів, які тривали із січня 2024 року до травня 2025 року. Lockheed Martin також повідомила про перше застосування програмного забезпечення F-35 Block 4 у морських умовах на авіаносці, не уточнивши протестовану версію цього програмного забезпечення.

USS John F. Kennedy вийшов у море на заводські випробування 28 січня 2026 року, а в серпні завершив приймальні випробування. 29 вересня HII оголосила про попереднє прийняття корабля, що дозволило ВМС США розпочати подальші випробування в морі, поки суднобудівник завершує решту робіт. Офіційне передання авіаносця флоту заплановане на весну 2027 року.

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