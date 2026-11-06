На автобані A2 поблизу Магдебурга розбився невеликий літак, загинули двоє — RMF24

На автобані A2 на північний схід від Магдебурга у східній частині Німеччини розбився невеликий літак. Рятувальники дістали з уламків двох пасажирів, обидва загинули.

На дорозі не пошкоджено автомобілі

Як повідомляє RMF24, поліція, яку цитує агентство dpa, наразі не зафіксувала пошкоджень жодного автомобіля внаслідок катастрофи. На знімках із місця події видно, як пожежники гасять уламки літака приблизно за кілометр до автодорожньої стоянки.

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Обставини катастрофи з'ясовують

Обставини аварії поки невідомі. Поліція встановлюватиме, яким чином і з якої причини літак опинився над автобаном. Робота поліції та екстрених служб на місці тривала кілька годин.

За даними сервісу Flightradar, розбився літак, розрахований на двох осіб і зареєстрований на аероклуб у Кроппі, що в землі Шлезвіг-Гольштейн. Він вилетів з аеропорту в Шлезвігу о 12:33.

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